Ярославль, 24 октября, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Конкурс на регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ярославской области планируется провести до конца 2016 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат региональной думы, заместитель председателя комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Александр Тарасенков.

фото сайта Ярославской областной думы Мусорный полигон «Скоково» в Ярославской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2017 года вступают в силу изменения в федеральное законодательство, предписывающие переход на новую систему обращения с отходами. В частности, организацией всей этой работы на территории Ярославской области должен заниматься единый региональный оператор. В рамках территориальной схемы обращения с отходами ему необходимо наладить всю работу, заключить договоры с подрядчиками и контролировать исполнение. По мнению депутатов, область должна принимать участие в этой структуре — чтобы не терять контроль над отраслью. Однако до сих пор правительство региона не приняло мер к созданию такой организации. Но, коль скоро сроки поджимают, вопрос приходится решать буквально в авральном порядке.

По словам Александра Тарасенкова, в настоящее время формируется комиссия по выбору единого регионального оператора. Однако, подчеркивает депутат, выбрать его — одна задача, а наладить работу — совсем другая.

«Во-первых, встает проблема, как в одночасье весь объем работы перейдет к одному оператору — у нас порядка 280 тысяч образователей отходов. Во-вторых, что делать с контрактами, заключенными с учетом 2017 года. Законодательство предусматривает, что они теряют силу, но, например, бюджетные учреждения проводили конкурсы на вывоз мусора, а подрядчики рассчитывали под эти контракты определенную нагрузку. Ну и, в том числе, пока непонятно, как защитить игроков рынка, действующих сегодня, в новых условиях. Ответов на эти вопросы пока нет», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Александр Тарасенков.

Депутат уточнил, что правительство Ярославской области уже ведет работу по подбору компании, претендующей на статус единого регионального оператора. Идут переговоры и консультации с действующими структурами.

«Какие конкретно организации изъявляют желание заявиться на конкурс, в департаменте жилищно-коммунального комплекса Ярославской области нам не ответили», — подчеркнул Тарасенков.