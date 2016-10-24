Ярославль, 24 октября, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области отреагировало на инициативу группы депутатов региональной думы о повышении должностных окладов областных госслужащих. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области, эта идея несвоевременна.

Правительство Ярославской области

«Правительство области не поддерживает инициативу депутатов областной Думы о внесении изменений в закон Ярославской области «О государственных должностях Ярославской области», который предусматривает ежемесячное увеличение оплаты труда в 2 раза лицам, замещающим государственные должности, считая ее несвоевременной в нынешней экономической ситуации», — вот полный текст официального сообщения регионального правительства, опубликованного на Портале органов власти Ярославской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ярославской областной думе при этом не лелеют надежд на то, что соответствующая поправка в закон будет принята. По словам депутатов, таким образом они хотели привлечь внимание правительства к повышению уровня обеспечения регионального заксобрания.

Заместитель председателя Ярославской областной думы Павел Исаев, в свою очередь, пообещал, что поправка будет снята в ближайшее время, и попросил «не муссировать тему».