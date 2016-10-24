Курганинск, Краснодарский край, 24 октября, 2016, 14:06 — ИА Регнум. В Краснодарском крае о подвигах военных летчиков, погибших при выполнении воинского долга по защите Отечества, теперь будет напоминать памятник. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа 24 октября, скульптурная композиция — установленные на постаменте два самолета Миг-29 и Су-27, установлена в городе Курганинске.

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В торжественных мероприятиях приняли участие представители командования ЮВО, администрации Курганинского района, Южного регионального управления воздушного транспорта РФ и воспитанники регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Почетным гостем на открытие памятника «Летчикам — защитникам Родины» стал командир авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России» полковник Александр Гостев.

Место для установки монумента выбрано не случайно. Именно здесь — в небе над Курганинском — в годы Великой Отечественной войны в ходе операции по освобождению Кубани шли ожесточенные воздушные бои.

Военнослужащие роты почетного караула и отдельного мостового железнодорожного батальона ЮВО, курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища и воспитанники Курганинского казачьего кадетского корпуса прошли торжественным маршем в парадном строю. В небе над центральной площадью Курганинска пролетели парами самолеты Су-37СМ и Су-30, вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-35. А на полевом аэродроме можно было познакомится с современными боевыми вертолетами Ми-8АМТШ «Ночной охотник», прилетевшими на праздник из Ростовской области.

В завершении торжественного марша военный оркестр штаба ЮВО выступил с музыкальным дефиле.

Добавим, что еще один памятник в честь защитников кубанского неба в годы Великой Отечественной войны был установлен в Краснодаре еще в канун дня Победы в 1985 году. Памятник представляет собой два самолета МиГ-21, которые установлены на пьедестале так, словно взмывают в небо. На главном фасаде основания, изготовленного в виде следа от взлетающих истребителей, надпись: «Подвиг отцов — крылья сыновей». Памятник является объектом культурного наследия.