Калининград, 24 октября, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Создание второй православной епархии в Калининградской области говорит о внимании РПЦ к прихожанам, живущим на периферии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сегодня, 24 октября, руководитель информационного отдела Калининградской епархии протоиерей Михаил Селезнёв, комментируя решение Священного Синода под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

kdeparh.ru Протоиерей Вадим Дегтярёв, избранный епископом Черняховским и Славским

Напомним, накануне была образована Калининградская митрополия, включающая в себя Калининградскую и Черняховскую епархии. Новая епархия — Черняховская — будет образована в административных границах Гвардейского, Гусевского, Озёрского и Советского городских округов, а также Краснознаменского, Неманского, Нестеровского, Полесского, Правдинского, Славского и Черняховского районов, выделенных из состава Калининградской епархии.

«Создание митрополий — это общероссийская тенденция последних лет, — сказал отец Михаил. — Крупные епархии разделяют для того, чтобы епископы были, как говорится, более ближе к народу, к прихожанам».

«Что касается новой, Черняховской епархии, то цель её образования ясна — это восток Калининградской области, который находится на периферии. Хотя там возводят новые храмы и появляются новые прихожане, но восток должен всё же более активно развиваться. Поэтому, думаю, назрела ситуация и стал нужен епископ, который бы постоянно находился там и работал».

ИА REGNUM уточняет, что епископом Черняховским и Славским избран протоиерей Вадим Дегтярёв. Кроме того, Священный Синод одобрил просьбу калининградцев и оставил за Патриархом Кириллом временное управление Калининградской митрополией.

Вадиму Дегтярёв 53 года. По светскому образованию он — техник-электронщик. После принятия священства более 14 лет служил в храме Георгия Победоносца в г. Правдинске Калининградской области. В 2009 году был назначен на должность председателя Церковного суда Калининградской епархии, а затем — на должность ключаря Кафедрального собора Христа Спасителя г. Калининграда. В семье Дегтярёвых — семеро детей.

ubrus.org Карта расположения православных храмов в Калининградской области

По данным Калининградской митрополии, на территории российского эксклава насчитывается 168 храмов и 38 часовен. Судя по интерактивной карте расположения православных храмов, на востоке Калининградской области, действительно, меньше церквей, чем в западной части, ближе к побережью Балтийского моря.