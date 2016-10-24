Вашингтон, 24 октября, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Представители Нобелевского комитета прекратили попытки проинформировать американского певца Боба Дилана о присуждении ему премии в области литературы, передает телеканал «Мир 24».

Chris Hakkens Боб Дилан

Ранее шведские издания сообщили о том, что писатель Пер Вестберг назвал ситуацию беспрецедентной, а также отметил, что поступок Боба Дилана — невежлив и высокомерен. Вестберг является членом Шведской академии, которая присуждает Нобелевские премии.

В то же время Дилан ведет себя подобным образом не впервые. Так, ранее певец отказался ехать на вручение премии «Оскар» и не стал принимать награду монархов Испании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Боб Дилан был объявлен лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2016 год. Певцу присудили награду за «создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции». Однако представители Нобелевского комитета так и не сумели дозвониться до артиста, чтобы лично сообщить ему об этом. Церемония вручения Нобелевской премии пройдет в Стокгольме 10 декабря.