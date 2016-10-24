Липецк, 24 октября, 2016, 13:45 — ИА Регнум. МУП «Липецкпассажиртранс» направило в управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области документы, на основании которых просит повысить тарифы на проезд в муниципальном общественном транспорте. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом на брифинге 24 октября сообщила заместитель председателя городского департамента транспорта, дорог и благоустройства Наталья Ситникова.

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Сейчас проезд в муниципальном транспорте стоит 17 рублей — увеличить эту сумму перевозчик просит до 26 рублей. Причина — убытки муниципального предприятия и субсидии, на которые в 2016 году из казны региона было потрачено 400 миллионов рублей. Пока о повышении говорить рано. Тарифы за проезд профильное управление пересматривает раз в году, а решение о том, на сколько рублей подорожает общественный транспорт, будут принимать власти региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Липецк стал единственным регионом, в котором тарифы за проезд не повышались, а понижались — это произошло в 2015 году из-за того, что частные компании-перевозчики не выполнили требования мэрии и не перешли на новые стандарты обслуживания пассажиров. Транспортные фирмы не выполнили требования обновить транспорт, оборудовать его системами безналичной оплаты и объявления остановок. Охотнее всего они выполнили самое простое требование — закупить форму водителям. Почти в течение полугода проезд в муниципальном транспорте стоил больше, чем у частников — к троллейбусам и трамваям претензий у мэрии не было, поэтому им снижать тариф не стали.