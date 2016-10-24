Москва, 24 октября, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам 24 октября, что сообщения украинских СМИ о «повышенном тоне», на котором разговаривали в Берлине Владимир Путин и Петр Порошенко, не соответствуют действительности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, разговор был непростой, но деловой и «достаточно конструктивный». «Никакого разговора на повышенных тонах не было», — сказал Песков.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в ходе переговоров «нормандской четверки» в Берлине Путин и Порошенко вели разговор на повышенных тонах. Сам Порошенко заявил, что спокойным тоном разговаривал с Путиным, когда просил обеспечить мир в Донбассе.