Владикавказ, 24 октября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. На окраине города Ардона разрастается мусорный полигон, который быстро заполняется различными бытовыми отходами. Как сообщает 24 октября корреспондент ИА REGNUM, горы мусора периодически поджигаются неизвестными и жители близлежащих многоквартирных домов вынуждены дышать отравленным воздухом.

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Горожане не раз обращались к руководителям города Ардона и Ардонского района, представителям природоохранных органов республики с просьбой навести порядок на свалке, где ранее были зафиксированы и трупы падших домашних животных. Работа же указанных структур в этом направлении ограничивается рейдами и мелкими штрафами. Между тем муниципальные власти за вывоз и утилизацию мусора не отвечают. Чиновники говорят, что в рамках федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» они передали свои полномочия по вывозу мусора республике. Однако в Северной Осетии нет организации, которая бы занималась переработкой отходов.

В подобной ситуации оказались и другие города. Например, во Владикавказе и Моздоке на полигонах размещается 200 тысяч тонн мусора, и никто не занимается вопросами утилизации. Ежегодно же в РСО-Алания собирается около 300 тысяч тонн твердых бытовых отходов. В сельских населенных пунктах образовываются стихийные свалки, захламлены берега рек, а также пастбища. Власти республики в текущем году провели несколько субботников и привели в порядок места массового отдыха жителей республики.

Отметим, что в 2016 году вступил в силу новый федеральный закон о сборе, вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов. РСО-Алания до сих пор не имеет регионального оператора по обращению с ними. Вопрос этот неоднократно рассматривался на уровне правительства, но пока не решен. По информации Министерства ЖКХ, топлива и энергетики, в ближайшее время должна появиться территориальная схема обращения с отходами, в которой полностью будут указаны все полигоны, контейнерные площадки, источники образования отходов и их объемы. В конце нынешнего года региональный оператор должен приступить к полноценной работе. Республика получит централизованное управление всем циклом обращения с мусором, в том числе сбором, накоплением, транспортировкой, обработкой, утилизацией и обезвреживанием отходов.

С учетом того, что в РСО-Алания сегодня всего два лицензированных мусорных полигона, в рамках разрабатываемой территориальной схемы обращения с отходами, власти говорят о необходимости разместить еще как минимум один центральный полигон для утилизации мусора. Площадкой для его размещения был предложен выработанный карьер Кантышевского месторождения песка в Пригородном районе.

Напомним, что мусорную проблему власти Северной Осетии частично хотят решить с помощью инвесторов. В правительстве уже рассмотрели проект создания мусороперерабатывающего завода. В частности, обсуждался вопрос реализации на территории региона проекта по строительству энергоблока, работающего на переработке твердых коммунальных отходов, с учетом возведения тепличного комплекса.

Реализация проекта для завода, перерабатывающего 60 тысяч тонн мусора в год, позволит создать до 120 рабочих мест, а в период строительства — до 500. С учётом собственного энергоблока, работающего за счёт переработки и утилизации твердых бытовых отходов, не потребуются электроэнергия, газ и тепло. По проекту комплекс полностью автономен. На площадке можно будет выращивать овощи, грибы, ягоды и различные травы.