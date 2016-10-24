Чебоксары, 24 октября, 2016, 13:30 — ИА Регнум. В деятельности ГУ МЧС по Чувашии установлены «многочисленные нарушения законодательства», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики по итогам проверки закона о защите прав предпринимателей при реализации полномочий по лицензированию деятельности по монтажу, техобслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. К дисциплинарной ответственности привлечены должностные лица.

Чебоксары, январь 2016 года

В ходе прокурорских проверок установлены «многочисленные нарушения законодательства», в том числе факты проведения проверки в отсутствие распоряжения руководства регионального МЧС, нарушения сроков уведомления о предстоящих проверках, сроков принятия решения по заявлению лицензиата и вручения переоформленной лицензии. Кроме того, по данным ведомства, допускались завышенные требования к перечню документов для лицензирования и ненадлежащее уведомление о принятых решениях.

Помимо этого, прокуратурой выявлено неправомерное сокращение или увеличение 30-дневного срока для исправления заявления, оформленного ненадлежащим образом, и подачи недостающих документов. Также установлен факт необоснованного возврата документов на доработку при наличии оснований для отказа в предоставлении лицензии.

«Допускалось оформление распоряжений о проведении проверок до поступления соответствующих заявлений от соискателей лицензии, то есть без проведения проверок на соответствие соискателя лицензионным требованиям и условиям. При наличии оснований для выездных проверок в отношении лицензиатов проводились документарные контрольные мероприятия», — говорят в прокуратуре.

Прокуратурой Чувашии внесено представление в адрес начальника ГУ МЧС России по Чувашской Республике. По результатам его рассмотрения четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, выявленные нарушения устранены.

Отметим, с начала года в Чувашии произошло 756 пожаров. Прямой материальный ущерб от них превысил 70 млн рублей. Чаще всего пожары происходят из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей, а также неосторожного обращения с огнем. В огне погибли 78 человек, еще 81 травмирован. Спасены 256 человек.