Москва, 24 октября, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Ситуация в Алеппо не способствует урегулированию ситуации в Сирии. Об этом 24 октября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Все эти дни продолжались обстрелы КПП, нападения террористических группировок на основные маршруты, по которым возможна доставка гуманитарных грузов, в первую очередь дорога «Кастелло», — сказал Песков.

По его словам, всё это, «естественно, делает крайне затруднительным, если не невозможным, формирование гуманитарных кортежей»: «Поэтому пока так и не произошло разделение террористических группировок и так называемой «умеренной» оппозиции, можно задуматься, а возможно ли это вообще».

Напомним, ранее Минобороны РФ заявило о том, что 20 октября российская сторона в одностороннем порядке объявит о восьмичасовой гуманитарной паузе в Алеппо, чтобы дать возможность мирным жителям покинуть территорию осаждённого города.

«По информации, поступившей из нескольких источников, боевики продолжают получать современные образцы вооружения, в том числе, противотанковые управляемые ракетные комплексы «Тоу» американского производства. В сложившейся обстановке одностороннее прекращение огня бессмысленно ввиду того, что формирования «Джабхат-ан-Нусры и примкнувшие к ним террористы в очередной раз получат передышку, проведут перегруппировку и восстановят боеспособность. Российской Федерацией прорабатывается вопрос с ООН и странами, имеющими влияние на «Джабхат ан-Нусру» по выводу из Алеппо ее формирований. Мы понимаем, что на согласование всех вопросов может уйти длительное время, поэтому нами принято решение не терять время и начать проведение гуманитарных пауз. В этих целях 20 октября с 8 часов утра до 16 часов в районе Алеппо будет введена гуманитарная пауза. Мы имеем информацию о том, что боевики пытаются раствориться среди мирного населения, бросают оружие и сбривают бороды. Обращаемся к лидерам незаконных вооруженных формирований и их спонсорам, что с 8 утра 20 октября вы сможете беспрепятственно покинуть район восточного Алеппо по двум коридорам», — заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-лейтенант Сергей Рудской.

Для гражданского населения были организованы шесть гуманитарных коридоров, а для экстремистов — ещё два. По Алеппо были распространены листовки с подробным указанием маршрутов выхода.

Впоследствии Россия приняла решение продлить гуманитарную паузу, объявленную 20 октября. В ООН приветствовали продление гумпаузы. Вместе с тем, террористы из запрещённой в РФ организации «Джебхат ан-Нусра» и их соратники из «Ахрар аш-Шам» попытались сорвать гумпаузу, обстреливая как других боевиков, пожелавших покинуть территорию Алеппо, так и мирных жителей, собравшихся у входа в один из «коридоров».