Ярославль, 24 октября, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов потребовал оперативного принятия мер по решению проблем обманутых дольщиков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, он призвал правоохранительные органы и местные власти активизировать усилия в работе с проблемными объектами и недобросовестными застройщиками.

фото Правительства Ярославской области Дмитрий Миронов (справа) инспектирует ход строительства жилого дома в Ярославле

В настоящее время в Ярославской области в списке обманутых дольщиков значатся 1700 человек. Перечень проблемных объектов включает 19 домов. Их застройщики — ООО «ЯФСК», ООО «Ивановская домостроительная компания», ООО «Кладезь», ООО «Ярстройпроект», ЗАО «Фирма «Ярстрой», ООО «Альянс», ООО «Строитель плюс», ООО «Жилстрой», ООО «Позитив», ООО «Мариан строй», ООО «ИСК «Яр Групп-строй». Примерная стоимость завершения строительства данных объектов — 2,3 миллиарда рублей.

«В ходе мониторинга, проведенного сотрудниками департамента государственного жилищного надзора, установлено, что на ряде из них работы не завершены по объективным причинам либо в силу неверной экономической политики руководителей предприятий-застройщиков. Вместе с тем есть и явные признаки противоправных действий. Информация о них уже доведена до сведения федеральных структур. Наша задача — сделать так, чтобы люди, вложившие деньги в строительство жилья, получили свои долгожданные квартиры. Мы должны защитить жителей региона, чтобы ни одна семья не пострадала», — заявил Дмитрий Миронов.

В первом квартале 2017 года планируются к вводу 9 долгостроев. Это жилые дома в Ярославле: в 12-м мкр Дзержинского района, во Фрунзенском районе (литеры 2, 3, 40, 43), в Заволжском районе, а также жилой дом в Кузнечихе Ярославского района.

Впрочем, в Ярославском районе ситуация складывается непростая. На одной из площадок компания «Альянс» остановила стройку еще в 2012 году. Кроме того, под угрозой срыва сроки сдачи объектов жилого комплекса «Радужный» — до конца года здесь должны быть завершены два дома. Однако их строительство остановилось на уровне фундамента и второго этажа соответственно.

Дмитрий Миронов поручил руководству района взять ситуацию под особый контроль. На первый план при этом, подчеркнул врио губернатора, должна выйти работа с инициативными группами дольщиков. Правоохранительным органам рекомендовано продолжить работу по установлению лиц, совершающих правонарушения в сфере долевого строительства. Также, по распоряжению главы региона, мэрия Ярославля должна создать рабочую группу, задача которой — еженедельно отслеживать ситуацию в рамках оперативных совещаний и направлять актуальную информацию правительство региона.