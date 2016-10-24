Москва, 24 октября, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Пассажирский самолет ушел на второй круг из-за обнаружения мертвой лисы на взлетно-посадочной полосе (ВПП) в аэропорту Шереметьево. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

jmucendo Лиса

«Мы подтверждаем данный факт (маневра воздушного судна и обнаружения трупа животного)», — сказал источник.

В результате ЧП никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее ряд СМИ сообщил, что самолет из Нижневартовска, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот», 22 октября ушел на второй круг в Шереметьево из-за того, что на ВПП был обнаружен труп дикого животного.