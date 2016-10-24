Минск, 24 октября, 2016, 13:19 — ИА Регнум.



president.gov.by Александр Лукашенко и Матеуш Моравецки

Развитие белорусско-польских отношений должно базироваться на развитии экономического сотрудничества. Об этом 24 октября в Минске заявил Александр Лукашенко в ходе переговоров с вице-премьером — министром развития и финансов Польши Матеушем Моравецким.

«В экономике мы не потеряли, как в политике, контакты. Тем не менее планку эту надо поднимать очень высоко. Потому что, если мы рассчитываем на более тесные отношения с нашей ближайшей соседкой, нам, конечно же, надо создавать фундамент этих отношений. И этим фундаментом может быть только экономика», — заявил Лукашенко.

По его словам, белорусская сторона заинтересована в создании совместных предприятий с Польшей и готова оказать необходимую поддержку. При этом, сообщает пресс-служба президента Белоруссии, «он обратил внимание, что в экономическом сотрудничестве есть и некоторые омрачающие факты».

«Думаю, что в ходе заседания совместной комиссии вы сможете рассмотреть их и наметить пути, как их нивелировать, как сблизить наши позиции, — сказал Лукашенко — Если мы в чем-то не правы, мы хотели бы, чтобы и Польша, и ЕС в целом представили определенные железобетонные факты, против которых трудно будет выступить. Я имею в виду антидемпинговое разбирательство и так далее».

Экономика Польши страдает из-за того, что на неё распространяются ответные санкции России (продовольсвенное эмбарго) негативное влияние оказывает «обвал в соседних странах», прежде всего на Украине, сообщил он Моравецкому. Лукашенко отметил: «Если говорить о нынешнем этапе нашего сотрудничества, наметилась определенная тенденция к установлению боле тесных отношений между нашими странами. Думаю, это будет не столько зависеть от Белоруссии, сколько от позиции вашей страны. Вы видите наше стремление наладить добрые отношения не только со всеми соседями, но и с Западной Европой, ЕС в целом».

«Вам как профессионалу нет смысла объяснять разного рода пикировки с двух сторон в сфере таможенных процедур, взаимной торговли. У каждого государства всегда на любые санкции найдется ответная мера. Уверен, что нам это не надо», — отметил он.

«Поэтому нам забор городить из новых каких-то препятствий в сфере экономики не надо. Мы готовы к тому, чтобы нормально развивались наши отношения с очень близкой для нас страной», — подчеркнул Лукашенко.

Также сегодня, 24 октября, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович проинформировал СМИ о готовности польского бизнеса инвестировать в проекты на территории Белоруссии. По его словам, о готовности свидетельствует тот факт, что «прорабатывается» и «разрабатывается» около десятка «серьезных проектов».

О контрактах пока речи не идёт, суммы возможных инвестиций и польские компании Улаховичем названы лишь по отдельным проектам. В частности, в стадии проработки с польской компанией Unibep находится проект по созданию в Минске теннисного центра общей стоимостью около $30 млн, в поселке Зельва Гродненской области польский инвестор может вложиться в строительство ветропарка стоимостью около $3 млн, в Гродно планируется построить торговый центр стоимостью более $60 млн, в СЭЗ «Могилёв» планируется выпускать продукцию по заказу шведской компании IKEA.

В БелТПП констатировали рост польских инвестиций и поддержку совместным проектов со стороны политического руководства Польши и Белоруссии. По мнению Улаховича, развитию белорусско-польских отношений способствует «особая роль» Белоруссии в ЕАЭС.

Напомним, о визите в Минск польской делегации 10 октября в Варшаве сообщил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. После переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем глава польской дипломатии проинформировал: «Через две недели будет важный визит в Минск заместителя премьер-министра Матеуша Моравецкого». После этого, 20 октября, на брифинге в Минске пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик сообщил, что 24 октября прибудет польская делегация во главе с вице-премьером — министром развития и финансов Матеушем Моравецким, который встретится «с рядом белорусских официальных лиц», а также примет участие в открытии ХХ Белорусско-польского экономического форума «Добрососедство» и возглавит польскую делегацию на 4-м заседании совместной Белорусско-польской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября глава МИД Белоруссии посетил Варшаву, обсудив с польским коллегой широкий спектр вопросов, связанных не только с белорусско-польскими отношениями, но также с Евросоюзом в целом, с Россией и Китаем. По словам Макея, руководство Белоруссии считает принципиальным вопросом сокращение сильной экономической зависимости от России. Он также констатировал активизацию польско-белорусских отношений практически во всех областях.