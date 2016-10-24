Пхеньян, 24 октября, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Китая Лю Чженьминь прибыл в столицу Северной Кореи, сообщает 24 октября Kyodo.

Флаг северной Кореи

Китай является главным союзником Северной Кореи, однако не одобряет ядерные испытания КНДР и запуски баллистических ракет. МИД КНР пока не прокомментировал поездку Чженьминя в КНДР.

Напомним, США и их союзники призывают КНР присоединиться к новым санкциям Совбеза ООН в отношении КНДР после очередного ядерного испытания в сентябре этого года.

Ранее Белый дом заявил, что Китай и США договорились активизировать сотрудничество в Совете Безопасности ООН, после пятого ядерного испытания КНДР 9 сентября.