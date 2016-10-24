Пермь, 24 октября, 2016, 13:07 — ИА Регнум. В Пермском крае антимонопольная служба приостановила конкурс на поставку снега и льда для кубка России по снежной и ледовой скульптуре и возведения ледового городка на эспланаде. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом УФАС, в ведомство поступила жалоба от ООО «СнегЛед», которое указало на недостаточный срок для подготовки заявки для участия в торгах.

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Заказчиком выступает Агентство социокультурных проектов. По мнению заявителя, срок приема заявок на торги (21 день), установленный агентством, не позволяет подготовить заявку, поскольку для участия в тендере необходим договор водопользования для добычи льда. Оформление данного договора занимает большее количество времени. ООО «СнегЛед» также отметило, что заказчик в установленный срок не ответил на запрос о даче разъяснений по конкурсной документации, хотя обязан это делать.

Рассмотрение жалобы состоится 27 октября. В настоящее время Пермское УФАС России направило в адрес заказчика уведомление о приостановлении конкурсной процедуры.

Добавим, открытый конкурс на поставку снега и природного льда для объектов ледового городка и открытого конкурса «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Снежный вернисаж» объявлен 7 октября 2016 года. Заказчик муниципальное автономное учреждение «Агентство социокультурных проектов» города Перми. Максимальная цена контракта 9 млн 559,441 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ледовый городок в 2016—2017 году будет посвящен Году экологии в России. На эспланаде расположится «экологический сад» с множеством красивых и функциональных объектов. Стоит также отметить, что в 2016 году в Перми пройдет Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» (мероприятие проводится раз в два года). Тема этого года — «Космос».