Москва, 24 октября, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Драматическая картина режиссера Николая Хомерики «Ледокол», основанная на реальных событиях, стала лидером проката в России и СНГ по итогам уик-энда. В период с 20 по 23 октября фильм собрал в кассах более 127 млн рублей, сообщает Kinobusiness.com.

Цитата из к/ф «Ледокол». реж Николай Хомерики. 2016. Россия У берега Антарктиды

На втором месте оказался боевик Эдварда Цвика «Джек Ричер-2: Никогда не возвращайся». Лента, главного персонажа в которой сыграл Том Круз, за выходные собрала в прокате 118,9 млн руб.

Третья позиция осталась за детективом «Инферно» с Томом Хэнксом в главной роли. Экранизация романа Дэна Брауна заработала в кинотеатрах 117 млн руб.

Далее идут «Дом странных детей мисс Перегрин» Тима Бертона (93,3 млн руб. за уик-энд) и «Кубо. Легенда о самурае» (34,4 млн руб. за уик-энд). Издание уточняет, что информация является предварительной и неофициальной.