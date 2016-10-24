Архангельск, 24 октября, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Завершено предварительное следствие в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью, занимающегося оптовой торговлей алкогольной продукцией. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО.

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По версии следствия, руководитель фирмы в 2012—2014 годы уклонилась от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость в особо крупном размере путем включения в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации заведомо ложных сведений о якобы имевшихся расходах, тем самым не уплатив налоги на общую сумму более 40 миллионов рублей.

Также руководитель Общества с ограниченной ответственностью с целью хищения путем мошенничества денежных средств из бюджета Российской Федерации по итогам деятельности во 2 квартале 2014 года включила в налоговые декларации заведомо ложные сведения о якобы имеющихся у общества вычетах по уплате НДС, а также размере НДС подлежащего возмещению. В действительности реализация товара носила притворный характер, и по сделке совершён формальный перевод товарных запасов из одного общества в другое, подконтрольных одному лицу. Затем обвиняемая предоставила в Межрайонную ИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО налоговую декларацию, содержащую заведомо ложные сведения о суммах НДС, заявленного и исчисленного налогоплательщиком к возмещению из бюджета, и намеревалась похитить более 15 млн. рублей из бюджета Российской Федерации. Умысел обвиняемой не был доведен до конца, так как преступность действий установлена налоговым органом в ходе камеральной проверки.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Межрайонной ИФНС России №9 по Архангельской области и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

В ходе допроса обвиняемая вину не признала.