Москва, 24 октября, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Продолжение гуманитарной паузы, введённой с 20 по 22 октября в Алеппо (Сирия), не имеет смысла, пока не будет обеспечено адекватного поведения тех военных структур, которые сражаются против войск законного сирийского правительства. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сегодня, 24 октября.

Christopher Sessums Прекращение гуманитарной паузы

Комментируя окончание гуманитарной паузы, во время которой боевикам, находящимся в Алеппо, было позволено покинуть взятую правительственными сирийскими войсками в кольцо территорию, при условии, что они выйдут безоружными, Рябков напомнил, что антиправительственные силы вели себя неадекватно.

«Ясно, что для того, чтобы к такому режиму можно было вернуться, необходимо, чтобы наши оппоненты обеспечили адекватное поведение антиправительственных группировок, которые в частности сорвали медицинскую эвакуацию, предполагавшуюся в период предыдущей гуманитарной паузы», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сирии за сутки 21 октября зафиксировано 45 обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований в провинциях Алеппо, Дамаск и Хама.

22 октября сирийская армия (САА) и Россия призвали террористов освободить Алеппо в обмен на свободный пропуск по предоставленным специально для этого коридорам.

24 октября администрация президента США Барака Обама тайно рассматривала возможность предоставления так называемой умеренной сирийской оппозиции тяжелого вооружения для защиты от Вооруженных сил Сирии и Воздушно-космических сил РФ.