Самара, 24 октября, 2016, 12:41 — ИА Регнум. В Самаре оперативники правоохранительных органов уличили предпринимателя в торговле крепкими спиртными напитками без лицензии, его привлекли к административной ответственности — штрафу в размере 4 тыс. рублей и наказали уничтожением 344 бутылок алкогольной продукции (водки, коньяка, шампанского) общим объемом более175 литров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФССП региона.

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В соответствии с административным наказанием по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)) и во исполнение решения суда судебные приставы-исполнители УФССП России по Самарской области передали алкоголь предпринимателя на уничтожение специализированной организации.

Всего же за последнюю неделю из Самары судебными приставами было передано на уничтожение около 940 бутылок объемом свыше490 литров, отметили в ведомстве.