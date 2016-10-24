Ярославль, 24 октября, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Тарифы на вывоз твердых бытовых отходов в Ярославской области могут вырасти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной думе.

фото мэрии Ярославля Площадка для мусорных контейнеров в Ярсолавле

Как уже сообщало ИА REGNUM, Ярославская область готовится перейти на новую систему обращения с ТБО, предписанную федеральным законодательством. Основные изменения заключаются в передаче ряда полномочий, связанных с этой сферой, на региональный уровень. Кроме того, вводится институт регионального оператора, запрет захоронения отходов, в состав которых входят полезные компоненты, включение платы за обращение с ТКО в структуру платы за коммунальные отходы и введение мер экономического стимулирования для снижения негативного воздействия на окружающую среду.

В настоящее время правительство предлагает два варианта территориальных схем обращения с отходами. Первый вариант предполагает 2 зоны: «северная» и «южная», второй — четыре зоны. Окончательное решение будет принято при утверждении конкурсной документации на выбор регионального оператора — предприятия, которое займется организацией работы по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Однако расчеты в этих схемах предполагают увеличение тарифа на вывоз мусора для населения.

«То, что есть в расчётах территориальной схемы — превышает существующий уровень тарификации. Но давайте посмотрим, как сработают эксперты департамента и насколько эти предварительные подходы будут признаны обоснованными», — отметил директор департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области Андрей Лукашов.

Депутат Ярославской областной думы Александр Тарасенков, возглавляющий временную комиссию по формированию региональной нормативно-правовой базы в области обращения с отходами, убежден, что повышение тарифов — вполне закономерный процесс в силу увеличения спектра услуг и удорожания их себестоимости.

«Мы стараемся, чтобы оно было минимальным и не превысило запланированных 7%. Однако что будет на выходе — сказать трудно. Ориентироваться не на кого — другие регионы ровно так же «нащупывают» дорогу, а в Москве пока не приняты соответствующие подзаконные акты. Зато, предполагается, что эти тарифы будут одинаковыми на территории всей области, и это будет честно по отношению к населению», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Александр Тарасенков.