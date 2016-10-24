Москва, 24 октября, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Министерство природных ресурсов и экологии России намерено ужесточить наказание за незаконную добычу янтаря и нефрита. Подготовленный министерством проект поправок в КоАП об установлении ответственности за незаконную добычу нефрита и сбыт незаконно добытого нефрита внесен правительством РФ в Госдуму РФ и планируется к рассмотрению в первом чтении в декабре 2016 года, сообщили в Минприроды РФ.

Янтарь

Кроме того, министерство подготовило проект поправок правительства РФ к указанному законопроекту в части увеличения административных штрафов за безлицензионную добычу янтаря и нефрита.

Как отметил глава Минприроды России Сергей Донской, в ходе рейдовых мероприятий органы внутренних дел ежегодно привлекают к административной ответственности более тысячи физических лиц, изымают технические средства добычи янтаря. Объемы незаконной добычи янтаря достигают 70 и более тонн в год. Стоимость конфискованного за последние три года янтаря оценивается в 3,8 млрд рублей.

По данным Росприроднадзора, за 2013−2015 гг. поступило 138 административных дел, возбужденных в отношении физических лиц по фактам самовольного пользования недрами для добычи нефрита, наложено штрафов на 285 тыс. руб., обращено в собственность государства 33 140 кг незаконно добытого нефрита. Таким образом, ежегодно конфискуется не менее 11 тонн нефрита, добытого без лицензии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в недрах Калининградской области содержится около 90% всех разведанных мировых запасов поделочного и ювелирного камня. В экспозиции Калининградского музея янтаря находится самый крупный в России «солнечный камень», вес которого составляет 4 кг 280 граммов.

Читайте также: Полиция Калининграда задержала 4 джипа, «качавших» янтарь на берегу Балтики

Читайте также: В Калининграде задержана ОПГ, ежедневно похищавшая янтарь на 1 млн рублей