Москва, 24 октября, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Биржевые курсы доллара США и евро незначительно снижаются к рублю на торгах в понедельник, 24 октября, свидетельствуют данные Московской биржи.

ИА REGNUM Евро

По состоянию на 12:14 мск, доллар США опустился на 18 копеек до 62,19 рубля, евро потерял к этому времени 15 копеек и составил 67,7475 рубля.

Максимум по евро составил 67,9275 рубля, по доллару — 62,42 рубля. Торги открылись на отметке в 62,4025 рубля за доллар и 67,9 рубля за евро.