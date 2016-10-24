Томск, 24 октября, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Физики Томского государственного университета создали лазерную систему, которая может найти применение в разных областях — от медицины до оборонно-промышленного комплекса. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза, установка представляет собой генератор-усилитель на парах стронция с большим набором длин волн и возможностью их селективного выделения.

Лазер

«Наша система позволяет варьировать мощность импульса, его длительность, расходимость и частоту повторения, — говорит один из главных разработчиков установки, заведующий учебной лабораторией лазерных систем факультета инновационных технологий ТГУ Алексей Шумейко. — На практике это открывает широкие возможности. Например, при резке живой кости, благодаря управляемому межимпульсному периоду, в тканях происходит тепловая релаксация, нет накопительного теплового воздействия, что позволяет избежать обугливания».

Установка способна осуществлять тонкий и чистый рез при воздействии на кость низкочастотным излучением в режиме от 200 герц до одного килогерца. На основе этого лазера можно создать хороший хирургический инструментарий, применение которого позволит значительно сократить время срастания кости в послеоперационном периоде.

По словам ученых, еще одна особенность установки представляет интерес для оборонно-промышленного комплекса. Так, используя селекцию излучения, можно выбрать определенный диапазон волн, значительно усилить мощность излучения в этом спектральном диапазоне и увеличить дальность воздействия зондирующего излучения. Например, есть возможность выделить длину волны 2,5−3,1 микрона, которая попадает в диапазон высокой чувствительности принимающих устройств ракет с теплонаведением для поражения воздушных целей. Воздействуя лазером на теплоприемники таких ракет, можно выводить их из строя.

Наряду с этим универсальная установка ученых ТГУ представляет большой интерес и для промышленников, в том числе занимающихся производством цифровой техники. Лазерная система осуществляет прецезионную резку стекла, кварца и металла, причем делает это с микронной точностью, отметили представители вуза.