Москва, 24 октября, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Китайская экономика столкнулась с серьезными проблемами, Пекину придется забыть о росте внутреннего потребления как факторе экономического роста. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 24 октября директор департамента аналитики Альфа-Форекс Андрей Диргин, комментируя продолжающееся падение курса юаня.

valutaworld.ru Юань

«Девальвация юаня — закономерное явление на фоне снижения темпов роста экономик развивающихся стран, и в частности Китая. Эстафету драйверов роста мировой экономки перехватили развитые страны. И, несмотря на то, что темпы роста китайской экономики все ещё остаются впечатляющими, Пекин столкнулся с серьезными проблемами, — кризис на рынке недвижимости и снижение темпов роста объёмов экспорта на фоне замещения мировой экономики», — отмечает эксперт.

По словам Диргина, рынок был подготовлен к девальвации юаня, поэтому не стоит ожидать глубокой негативной реакции мировой экономики в ответ на это явление. «Ранее Пекин делал ставку на рост внутреннего потребления как на фактор роста национальной экономики. Однако на фоне роста инфляции и снижения национальной валюты об этих планах придётся забыть. Плавная девальвация юаня давно ожидалась аналитиками, поэтому серьёзного негативного влияния на мировую экономику она не окажет», — подчеркнул он.

Народный банк Китая ослабил юань сразу на 132 базисных пункта. По состоянию на 24 октября, за 1 американский доллар дают 6,7690 юаней. Таким образом, китайский юань подешевел по отношению к национальной валюте США еще на 0,2%. За последние 12 месяцев китайский юань «подешевел» по отношению к доллару США почти на 4%. Ранее, 12 октября, юань впервые обновил шестилетний минимум.