Пекин, 24 октября, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Как сообщают местные СМИ, правоохранительные органы КНР прокомментировали информацию о взрыве в одном из зданий в городском округе Юйлинь. По предварительной версии, на месте взрыва незаконно хранились взрывчатые вещества.

Niklas Freidwall Взрыв

ЧП произошло примерно в 14:00 по местному времени. Прибывшие к месту происшествия полицейские опросили местных жителей, в результате чего удалось установить, что в поврежденном здании незаконно хранились взрывоопасные вещества, используемые для создания пиротехнических изделий, пишет «Наньцзао жибао».

Здание, где прогремел взрыв было полностью разрушено. Прибывшие к месту взрыва пожарные оперативно потушили возгорание. В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит определить точную причину взрыва. Информация о возможном теракте пока не подтвердилась.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в январе 2016 г. на пиротехническом заводе в провинции Цзянси прогремел взрыв, жертвами которого стали 4 человека.