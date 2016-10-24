Омск, 24 октября, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Учреждения здравоохранения Омской области готовы к сезонному подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом ИА REGNUM сегодня, 24 октября, сообщили в региональном правительстве.

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По данным областного министерства здравоохранения, сейчас в регионе эпидемиологическая обстановка оценивается как стабильная. Всего зарегистрировано 8,5 тыс. случаев обращения в поликлинические учреждения с симптомами ОРВИ, что соответствует сезонному уровню. Эпидпорог по заболеваемости не превышен. Вирусы гриппа на территории области пока не циркулируют.

В Минздраве уточнили, что самым эффективным способом профилактики гриппа и ОРВИ является вакцинация. На сегодняшний день в Омской области привито более 400 тыс. человек, в том числе более 250 тыс. детей. Поставить прививку можно будет до 1 ноября.

Что касается разновидностей гриппа, которые могут быть зафиксированы в регионе, по данным областного управления Роспотребнадзора, это А (H1N1) (известен как свиной или калифорнийский), А (H3N2) (гонконгский), а также В (Брисбен). Все эти три штамма вошли в вакцину против гриппа этого года. По состоянию на 18 октября текущего года, охват прививками против гриппа населения Омской области составлял 33,6%.

В министерстве здравоохранения ИА REGNUM уточнили, что эпидемический подъем ориентировочно ожидается в январе-феврале.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в январе-феврале этого года в Омской области, как и в других регионах России, свирепствовал свиной грипп. Количество заболевших свиным гриппом в области перевалило за 200.