Москва, 24 октября, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Посол по особым поручениям МИД России, бывший глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Владимир Чуров заявил, что удивлен «активным участием» американских спецслужб — ФБР, ЦРУ, АНБ и других — в выборах президента США.

ngocn.net Выборы в США

В интервью РИА Новости он выразил надежду, что эти ведомства не занимаются организацией выборов, а заявления в адрес России по поводу вмешательства в выборный процесс делаются из-за «недостатка опыта». Также подобные заявления могут маскировать попытку закрыть обязательные по международным стандартам данные — такие как численность избирателей, результаты подсчета голосов и количество избирателей, проголосовавших досрочно — от наблюдателей и общественных организаций.

Кроме того, ни Россия ни какие-либо другие страны не могут повлиять на результаты подсчёта голосов избирателей: в США, как и в других странах, система регистрации избирателей и система подсчета и передачи голосов независима от интернета. Эта система не поддается внешним воздействиям: «вмешаться в процедуру регистрации избирателей, подсчета голосов, суммирования голосов, выявления количества выборщиков совершенно невозможно».

Напомним, ранее посольство России в США получило жёсткий отказ от американских властей на запросы о посещении участков для голосования в целях «ознакомиться с американским опытом» организации выборов. Дипмиссия обратилась в несколько местных избирательных комиссий, обозначив свою заинтересованность «ознакомиться с американским опытом организации и проведения процесса голосования».Также не стихают обвинения России в попытках повлиять на выборы президента США — российские спецслужбы обвиняются во взломе сервера Демократической партии.