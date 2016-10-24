Чебоксары, 24 октября, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Танцы и провокация

Academy21.ru Глава Чувашии Михаил Игнатьев в ЧГСХА

В Чувашии обсуждается видео с участием чувашских врачей, взорвавшее интернет. Внимание привлекло даже не сама запись, где танцуют сотрудники республиканской станции скорой медицинской помощи, а то, как это было извращено и распространено отдельными СМИ — от обвинений в «грязных танцы» и недостойном поведении до утверждений о том, что врачи якобы были пьяны. Хотя на записи этого не видно. Тем не менее, перечень обвинений продолжал расширяться — изобретательности отдельных авторов можно было только позавидовать.

В ходе разбирательств выяснилось, что видео было снято в июне 2016 года после окончания работы. При этом съёмка велась на личный телефон и предназначалась только для «домашнего пользования», а не широкого просмотра, говорят в Минздраве Чувашии, категорически опровергая факт употребления сотрудниками алкоголя.

Сами сотрудницы, ставшие героями ролика, шокированы тем, что запись выложена в интернет. В медицинском сообществе полагают, что кто-то решил свести счеты с сотрудниками станции скорой помощи, переписав видео и обнародовав в сети. «Видео было переснято на другое мобильное устройство и выставлено в социальные сети неустановленным лицом без ведома владельца в октябре 2016 года», — говорят в министерстве. Провокатором, который опубликовал это видео и натравил СМИ, займутся правоохранительные органы — соответствующее заявление в силовые структуры уже подано.

Сама история получилась мерзкой и провокационной, вызвав обратную реакцию: врачей поддержала общественность, не увидев в этом ничего крамольного, а коллеги в регионах организовали танцевальные флешмобы. Учитывая произошедшее, на станции скорой медпомощи издан приказ об ограничении фотосъёмок и видеозаписи на рабочих местах.

Честно работать с Минфином «невыгодно»

После сюжета в воскресной сатирической программе, где хлёстко и метко высмеивается пустопорожняя ретивость и показушность чувашских чиновников, Чувашия вновь попала в скандальную федеральную ленту новостей. На сей раз это — личная заслуга главы региона Михаила Игнатьева. Руководитель республики рассказал журналистам о том, что «надо создать проблему», чтобы получить деньги из федерального бюджета. «Мы уже не первый год работаем. Я Антону Германовичу (глава Минфина РФ Антон Силуанов) говорю: честно работать, говорю, невыгодно, надо создать проблему, чтобы министр финансов услышал — там проблема, деньги даем. А если всё спокойно, всё стабильно, денег могут и не дать. Скажут: вы и так хорошо живете, живите сами», — цитирует Rambler News Service заявление Михаила Игнатьева.

Чиновники увеличили себе зарплату

Для чего нужны федеральные деньги, не уточняется. Отметим, данное заявление было сделано после того, как в республике было принято решение об увеличении зарплат республиканским чиновникам. Зарплаты возрастут не за счёт увеличения оклада, а за счёт прироста денежного поощрения. Что в условиях кризиса выглядит вдвойне цинично и вызывающе, так как доходы населения и реальная зарплата падает. Ну, а что: выборы прошли — теперь можно принимать непопулярные решения, увеличив для себя кусочек тающего бюджетного пирога. У Михаила Игнатьева, к примеру, годовая прибавка превысит 140 тыс. рублей, которые будут выплачены за счёт налогов нищающего населения.

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Паралельные пути

За чертой официальной информационной повестки остался визит первого вице-спикера Совета Федерации, экс-президента Чувашии Николая Федорова и 85-летие Чувашской государственной сельскохозяйственной академии. Пути бывшего и нынешнего руководителей региона по-прежнему демонстративно не пересекаются. К приезду Федорова и юбилею вуза было отремонтировано общежитие, на что было выделено из федерального бюджета 70 млн рублей. Сенатор заявил, что модернизация академии будет продолжена при поддержке Совета Федерации. За день до визита Федорова ЧГСХА посетил глава Чувашии Михаил Игнатьев вместе с делегацией Минсельхоза РФ: они побывали на открывшейся специализированной аудитории на инженерном факультете. Игнатьев выразил признательность руководству Минсельхоза России «за вклад в создание» и оснащение современного инженерного факультета.

Ребёнок — «тоже человек»

Вторая сессия Госсовета Чувашии прошла менее бурно и экспрессивно, чем первая, организационная, но при этом отличилась хамством отдельных депутатов не только в адрес друг друга — досталось и вновь назначенному спикеру Валерию Филимонову. Дискуссии сохранили критический характер, но тон их стал жёстче, обозленнее, мстительнее. Нынешняя сессия также удивила массовым оттоком депутатов: на протяжении всей сессии зал редел, но на голосовании это практически не отразилось. Депутаты упразднили пост детского омбудсмена в Чувашии под предлогом экономии бюджетных средств, «человеческого фактора» и что ребёнок — «тоже человек», возложив функции на уполномоченного по правам человека. Пояснения при этом звучали противоречивые, особо отличился спикер парламента Валерий Филимонов, заявив, что это «в какой-то степени технический вопрос», и тем самым предоставляется некий «простор главе Чувашской Республики».

Пост детского омбудсмена в Чувашии упразднили, но могут вернуть. Функции по передаются региональному омбудсмену

Депутаты в Чувашии ушли в минимум и спорили со спикером. Вторая сессия Госсовета прошла при полупустом зале

Назначения и отставки

В правительстве Чувашии — очередное назначение. Главой Госслужбы по тарифам и конкурентной политики стала Марина Кадилова, которая ранее работала заместителем. Ранее изменения произошли в руководстве МВД по Чувашии: покинул должность замминистра Андрей Тимофеев, который работал при трёх министрах, включая вновь назначенного Сергея Неяскина. Отметим, что у Неяскина появился ещё один кадровый рычаг в работе с подчинёнными: депутаты одобрили учреждение почётного звания «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел по Чувашской Республики» — с этой инициативой Неяскин обратился к Михаилу Игнатьеву.

Между тем, в Коми карьерный рывок сделал ранее лишённый всех постов в Чувашии Анатолий Князев: он продолжил работу в новом правительстве экс-премьера Чувашии Сергея Гапликов, но теперь должность министра сельского хозяйства совмещает с постом вице-премьера. Напомним, Сергей Гапликов в этом году избран главой Коми. Анатолий Князев до перехода в правительство Коми возглавлял самый крупный сельский муниципалитет Чувашии (Чебоксарский район), затем работал вице-спикером Госсовета республики и главой фракции единороссов.

Жертвы выборов

Кроме того, на этой неделе в Чувашии начались досрочно добровольные отставки в органах местного самоуправления. Смена руководителей муниципалитетов — следствие прошедших выборов и выводов по итогам голосования: своих постов лишаются руководители самых протестных районов. Первой ритуальной жертвой стал глава администрации Ядринского района Владимир Кузьмин, затем отправлен в отставку сити-менеджер Алатыря Александр Седов. Под вопросом участь руководителей Цивильского, Урмарского, Марпосадского, Ибресинского, Красноармейского и Красночетайского районов.

Выводы после выборов: в муниципалитетах Чувашии начались отставки