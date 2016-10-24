Барнаул, 24 октября, 2016, 12:07 — ИА Регнум.



Светлана Шаповалова Агитация за «Единую Россию» на думских выборах в Барнауле

«Единую Россию» подвела инерция

Сайт ИД «Алтапресс» 24 октября опубликовал развернутое интервью с вице-губернатором Виталием Снесарем. Говорили, в основном, об итогах выборов и о создании алтайского правительства.

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Комментируя низкий результат партии «Единая Россия» на недавних думских выборах в Алтайском крае, Виталий Снесерь назвал несколько факторов, но сразу оговорился: полноценно проанализировать все причины пока невозможно. По его мнению, подвело регион состояние местной партийной структуры.

«Есть болезнь, которая присуща любой партии власти, — инерционность. Ожидание, что кто-то за тебя все сделает. Когда есть определенный фронт работы, но к нему относятся так: пришлют задание — прочитаем, кого-нибудь привлечем, кого-то сагитируем, а не пришлют — и ладно. Есть еще определенная доля самоуверенности и даже снобизма в духе «да кому мы здесь можем проиграть — мы же большие руководители, директора». Номенклатурная партия всегда этим больна», — подчеркнул вице-губернатор. Он полагает, что «ЕР» нужно перестраивать механизмы, оживлять их, модернизировать, чтобы в выборах 2017 года удержать позиции, а может, и прирасти».

Что касается влияния на выборы социально-экономического положения, Виталий Снесарь заметил: «У нас есть вредная привычка расцарапывать на себе язвы и говорить: смотрите, как все плохо. Большинство претензий упираются в один показатель — самый низкий уровень зарплаты. Причем этот параметр маркируется всегда как итог работы действующего руководства региона. Однако любой серьезный исследователь увидит, что на протяжении всей фиксируемой поздне‑ и постсоветской экономики край всегда занимал такую позицию».

Вместе с тем, вице-губернатор отметил, что избирательная кампания в регионе была очень напряженная, и нацеленность на максимальный положительный результат была абсолютно у всех участников — как из «высшей лиги», так и у новичков.

Урожай не впрок?

Большой урожай, который крестьяне получили в этом году, грозит обернуться для них не прибылью, а убытками. Переизбыток зерна может вызвать коллапс на рынке, и тогда цены рухнут ниже себестоимости. Омские фермеры уже жалуются на падение цен. В Алтайском крае сельхозпроизводителей пока выручают интервенции, но покупатели в очередь за зерном не стоят, — пишет 20 октября «Российская газета» и приводит мнение президента Российского зернового союза (РЗС) Аркадия Злочевского.

«Для крестьян большой урожай — беда хуже неурожая. Цены на зерно уже падают. Исключение составляет только высококачественная пшеница, которой в этом году немного», — пояснил эксперт. По его словам, большой объем фуражного зерна, которое не поставляется на экспорт, внутри страны переработать будет сложно. Это и может вызвать обвал цен, который в большей степени коснется регионов, удаленных от основных портов: там цены могут упасть ниже себестоимости.

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В Алтайском крае пока обвал не произошел, как говорят участники рынка — благодаря интервенциям.

Доходы растут

В Алтайском крае доходы населения растут быстрее, чем в среднем по России: очередной скачок произошел в 3 квартале 2016 года, сообщает 24 октября газета «Аргументы и факты» со ссылкой на региональное экономическое управление.

Так, за 9 месяцев 2016 года, средний рост доходов населения России составил 101,7%, а в Алтайском крае — 103,1%. Причем в 3 квартале по сравнению со 2 кварталом среднедушевые доходы жителей Алтайского края выросли сразу на 7,5% — до 21 560 рублей, — пишет газета.

Вузы лишают аккредитации

В этом году в Барнауле примерно в одно и то же время лишились аккредитации сразу три высших негосударственных учебных заведения: Алтайская академия экономики и права (ААЭП), Алтайский институт финансового управления (АлтИФУ) и Алтайский экономико-юридический институт (АЭЮИ). Сайт «ПолитСибРу» 19 октября опубликовал статью, автор которой попытался разобраться в причинах закрытия частных вузов: действительно ли от них избавляются в целях повышения качества образования, или же за этим стоят какие-то другие цели государства?

На сегодняшний день в столице Алтайского края остались лишь государственные университеты. Каждый из них имеет свой профиль подготовки студентов. Именно туда и переводят студентов из вузов, лишенных госаккредитации. Согласно цифрам, предоставленным Главным управлением образования и науки Алтайского края, в 2015 году в Алтайском крае всего обучалось 86 тысяч человек в государственных вузах и около 14 тысяч в частных.

В статье также приводится мнение доцента кафедры теории и истории государства и права АлтГУ Антона Васильева, ранее преподававшего в коммерческом вузе — Алтайской академии экономки и права. Он позитивно оценивает то, что частные вузы лишают аккредитации, в частности в Алтайском крае. Господин Васильев полагает, что качество образования в негосударственных вузах уже давно вызывало вопросы.

«В большинстве случаев закрытие частных вузов имело под собой действительно веские основания, одним из главных критериев была оценка качества подготовки специалистов», — считает доцент. По его мнению, «частники», в свою очередь, в основном преследуют материальную выгоду в ущерб качеству образования.

Между тем, как уже сообщало ИА REGNUM, в государственных вузах Алтайского края тоже не все гладко, как хотелось бы.

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Летом 2016 года за излишнюю медлительность недавно лишился своего кресла ректор Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) Александр Ситников. Но и исполняющий сейчас его обязанности Андрей Максименко был не слишком растороплив в вопросах аккредитации направлений. Ко всему прочему, и АлтГТУ и классический алтайский университет — АлтГУ — не раз фигурировали в сводках правоохранительных органов по делам коррупционной направленности.

Барнаул будет развиваться по-новому

Обнародован новый проект генерального плана Барнаула: он рассчитан до 2036 года, — сообщает 21 октября ИА «Амител». Согласно прогнозу, к 2036 году Барнаул станет региональным финансовым, деловым, торгово-сервисным центром, и получит известность как крупный центр конгрессно-выставочного и историко-культурного туризма. С этой целью в западном районе города — за железной дорогой — намерены построить общегородской многофункциональный центр общегородской многофункциональный центр. Вдоль Павловского и Правобережного трактов запланировано формирование торговой или торгово-развлекательной зоны. Создание многофункционального комплекса планируют на острове Помазкин.

В рамках развития туристско-рекреационного кластера «Барнаул — горнозаводской город», предлагается строительство четырех гостиниц на 810 мест, девять объектов общественного питания, 20 объектов развлечений и социально-культурного обслуживания и одного спортивного объекта. А также создание комплекса «Музей под открытым небом «Сереброплавильный завод».

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По завершению реализации генплана на каждого жителя города придется по 30 кв. м. жилья, тогда как сегодня, согласно расчетам, на каждого барнаульца приходится чуть больше 23 кв. м. Авторы проекта генплана предполагают, что до конца 2036 года численность населения Барнаула вырастет на 40 тысяч человек и достигнет 740 тыс. человек. После обсуждения членами градостроительного совета Барнаула, проект этот вынесут на публичные слушания.

Алтайские «фронтовики» усилились

Об итогах конференции регионального отделения Общероссийского народного фронта в Алтайском крае 17 октября проинформировало ИА «Банкфакс».

«В число новых активистов был выдвинут в частности сотрудничающий с ОНФ гендиректор ИД «Алтапресс» Юрий Пургин. Показательно, что в «обратном направлении» проследовала председатель Союза журналистов Алтайского края Раиса Голованева, а также депутат Барнаульской гордумы Сергей Войтюк», — отмечает информагентство.

Из других известных персон были названы бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне дзюдоист Иван Нифонтов, а также председатель Алтайской краевой организации Российского профсоюза работников культуры Лариса Зорина. Кроме того, в состав ревизионной комиссии вошла представительница Российского союза молодежи Виктория Кускова.

Что касается итогов работы алтайских «фронтовиков», то в 2016 году, по инициативе активистов, удалось наладить полноценную работу «горячих линий» в системе здравоохранения. Также на конференции отмечалось: определенные результаты достигнуты по оборудованию пешеходных переходов, в том числе вблизи образовательных учреждений. После вмешательства ОНФ была отменена «расточительная закупка» администрацией Барнаула по строительству пятиэтажного гаража почти за 150 млн рублей.

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«В преддверии Года экологии в России общественники подготовили предложения по решению проблемы утилизации химических отходов, накопленных еще в советский период в Яровом. Для эффективной защиты краевых заказников эксперты ОНФ предложили сформировать мобильную группу из пяти егерей, поскольку сегодня вместо положенных по нормативу 70 егерей в Алтайском крае работают только 20. Общественники планируют рекомендовать властям провести анализ применения нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях в сфере водоснабжения и водоотведения, вызывающих в настоящее время критику населения», — пишет ИА «Банкфакс».

Панты по заниженной цене

Алтайские владельцы мараловодческих ферм вынуждены продавать панты по заниженной цене, — об этом 24 октября сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на слова директора Всероссийского НИИ пантового оленеводства Василия Луницына.

Дело в том, что неоднократные попытки алтайских мараловодов наладить прямые поставки не увенчались успехом — цену диктуют посредники. Они скупают до 90 процентов сырья, а затем перепродают на предприятия по всему миру. В лучшие годы стоимость килограмма алтайских пантов доходила до 600 долларов, теперь сократилась наполовину, и понимать планку покупатели не намерены. Основными покупателями алтайских пантов остаётся Корея. В мараловодческих хозяйствах Алтайского края и республики Алтай содержится около 80 тысяч животных.

Не дороги, а направления

Осенью межпоселковые дороги в Алтайском крае стали малопроезжими. Некоторые участки, а в их числе — и школьные маршруты (!), больше похожи на полосу препятствий, 24 октября пишет газета «На земле Троицкой». Администрация района предложила местным депутатам составить и подписать обращение в «Алтайавтодор», управление по транспорту и дорожному хозяйству Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края с просьбой заняться наконец ремонтом дорог в районе.

«Состояние дорог на территории района — это серьезная проблема. Речь идет о подъездах к Красноярам, Зеленой Поляне, дорогах на Клюквенный, Гордеевку, Талдинку, Озеро-Петровское, от Лесного до Южакова и Загайнова. Ситуация крайне напряженная. Администрация района неоднократно обращалась в «Алтайавтодор» с просьбой включить проблемные участки дорог в план ремонтных работ, но результата это не дало. Совсем недавно нам поступил ответ, что план работ на 2017 год сформирован; безопасный и бесперебойный проезд по указанным нами дорогам обеспечивается за счет средств, выделяемых району на содержание сети автодорог. Вопрос об их ремонте, говорится далее, будет рассмотрен при формировании плана работ на последующие годы», — пишет районка.

Аналогичная ситуация наблюдается и в некоторых других районах края. Как уже сообщало ИА REGNUM, в Троицком районе ученики отдаленных сел Южаков и Лесное несколько дней были вынуждены пропускать уроки.

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Своей школы в этих населенных пунктах нет, а единственный школьный автобус, который за 12 километров возит на учебу в соседнее село Загайново, сломался, не выдержав 12 километров крутых поворотов, ухабов и луж.

Бийчан переселяют в новое жилье

По программе переселения из ветхого и аварийного жилья почти пять процентов бийчан сменят жилье, пишет 16 октября газета «Бийский рабочий» («БР») со ссылкой на и.о. замглавы администрации города Дмитрия Маслюка. По его словам, речь идет о 9,5 тысяч бийчан.

«На текущем этапе программы идет расселение 73 аварийных домов, расселить предстоит 532 квартиры или 1430 бийчан. Новоселы заехали уже примерно в 400 квартир в девяти домах. Сейчас осталось расселить два дома — на Льнокомбинате и Митрофанова. А на завершающем этапе работы предстоит еще больше. Будут расселены 212 домов или 1468 квартир. Новое жилье получат более 4 тысяч бийчан», — заявил Дмитрий Маслюк.

Чтобы обеспечить такие объемы площадей нового жилье — а до конца программы, 2017 год которой станет последним, предстоит возвести еще 45 тысяч квадратных метров, работу ведут пять застройщиков.

Чиновники не раз признавали, что такая «стройка века» ощутимо бьет по местному бюджету. На заключительный этап программы потребуется 272 млн рублей, а ведь когда в 2009 году программа стартовала, местное софинансирование и вовсе отсутствовало, а затем его доля постепенно выросла с 12 до 20 процентов, отмечает «БР».

Осеннее обострение

Осенью жители Алтайского края стали чаще обращаться к психиатрам, 17 октября сообщает газета «Алтайская правда». Большинство пациентов страдает расстройствами непсихотического характера, к коим относятся бессонница и повышенная тревожность. Среди причин — потеря работы, семейные проблемы, разводы, конфликты отцов и детей, алкоголизм, ситуация острого горя, наводнения.

В статье приводится также некоторая статистика: за 2015 год в учреждения психиатрической службы края обратились 150 тысяч жителей региона. 125 человек были взяты по состоянию здоровья под постоянное наблюдение врачей.

По словам главного внештатного психиатра Алтайского края Марины Вдовиной, кабинет психиатра многие предпочитают обходить стороной. Говорит, — сказывается влияние общественных стереотипов и бородатых анекдотов про психиатров и их пациентов: подвержено более половины жителей края, если верить соцопросам.

Алтайских «Ромео и Джульетту» решили разлучить

Влюбленных подростков из Новоалтайска, которые сбежали из дома и почти месяц куралесили по стране, решили разлучить. Родители отправили 15-летнюю Таню жить к родственникам в Новосибирск, — об этом 21 октября сообщает газета «Комсомольская правда».

По данным издания, почти месяц алтайские «Ромео и Джульетта» (17-летний Дмитрий Б. и 15-летняя Татьяна Л.) путешествовали по городам России, представлялись студентами и снимали жилье на сутки. За это время они проехали от Новоалтайска до Перми. Прервать романтическое путешествие пришлось прервать по заурядной причине. В Перми у ребят кончились деньги. После чего школьники пришли и сдались в полицию. Ребята думали, что их отправят домой чуть ли не с эскортом из служебных машин, но полицейские вызвали родителей, которые и забрали беглецов.

В процессе разбирательств выяснилось, что отправиться в путешествие подростки решили спонтанно. Один из них предложил: «А давай убежим!». Недолго думая, парочка взяли документы, деньги и отправились в дорогу! Деньги школьники скопили заранее — всего было около десяти тысяч рублей. Таня откладывала с карманных денег, а Дима подрабатывал во время выборов — раздавал листовки. Тратились только на ночлег и еду — покупали булочки и супы быстрого приготовления.

На первом этапе, чтобы быстрее отъехать от города, пока не хватились родители, Ромео и Джульетта воспользовались онлайн-сервисом по поиску попутчиков. Машина до Новосибирска нашлась быстро, дальше ловили попутки. Дольше пары дней ни в одном городе не задерживались. По их словам, до Екатеринбурга люди были добрее, подвозили школьников, а на Урале с транспортом начались проблемы — приходилось подолгу стоять на трассе, прежде чем кто-то остановится.

Одной из причин побега влюбленных школьников стали натянутые отношения Димы с родителями Тани.

Дефицит энергоэффективности

Энергоэффективный дом по ул. Смирнова в Барнауле, по мнению его жильцов, исчерпал свои ресурсы. «Наши новости» 22 октября подготовили видеосюжет на эту тему.

Чистые, нарядные подъезды и удобное расположение квартир уже не радуют жильцов первого за Уралом энергоэффективного дома, построенного в Барнауле 5 лет назад. За внешним благополучием кроется масса коммунальных проблем.

Александр Щербаков показал журналистам свою квартиру, которую изнутри съедает черная плесень. По его словам, влажность воздуха в квартире доходит до 90%. Что касается вентиляции, то сейчас она отключена. Кто это сделал — жильцы не знают, но, в любом случае, за квартиру теперь платят меньше: ежемесячно вентиляция отбирала у собственников квартиры от 1 до 2 тыс. рублей. Говорят, заселялись в энергоэффективный дом, который, по замыслу разработчиков, должен был помогать экономить до 50 процентов коммунальных расходов, а выходит наоборот — энергоэффективности нет практически никакой. В подвале и на крыше установлено много оборудования, но оно сейчас бесполезно: георетмальная яма не работает, а дорогостоящим солнечным коллекторам необходим ремонт и обследование.

Все это простаивает не первый год, а по сути может быть ценным и полезным и покрыть полностью объемы потребления горячей воды в летний период.

Между тем разработчик этого дома — Андрей Суртаев — по-прежнему считает, что он энергоэффективен. «Жители должны научиться либо грамотно эксплуатировать оборудование — либо нанять эксплуатирующую организацию», — заявил он.