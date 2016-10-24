Сочи, Краснодарский край, 24 октября, 2016, 12:00 — ИА Регнум. В населённых пунктах численностью от 500 человек будут закрыты пункты коллективного доступа в интернет (ПКД). Об этом сообщил журналистам министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров сегодня, 24 октября.

geralt Ограниченный доступ

Никифоров пояснил, что ПКД закроются из-за недостатка денег в бюджете. «Думаю, что как раз в связи с недостатком финансирования фактически ПКД к концу 2016 года почти везде прекратят работу», — заявил он. По словам Никифорова, ПКД сохранят лишь в тех населённых пунктах, где отсутствуют иные средства связи, кроме интернета.

Никифоров пояснил, что потребление трафика в трёх тысячах больших населенных пунктах России по «оптике» на один-два порядка выше объёма потребления трафика ПКД по всей стране. «У нас смартфон сегодня стал использоваться в 63 процентах случаев для выхода в интернет», — заявил он.

Напомним, в стране было открыто порядка 21 тысячи ПКД. Такие пункты работают в различных населённых пунктах от 500 человек.