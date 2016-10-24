Красноярск, 24 октября, 2016, 11:58 — ИА Регнум. В разгар экономического кризиса филология призвана сыграть патриотическую функцию, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя правительства Красноярского края Наталья Рязанцева в кулуарах I Международного сибирского филологического форума, который открылся 24 октября в Красноярске.

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«Русская идентичность связана русским языком и русской литературой, поскольку это определенный показатель связи поколений, связи с историей. В настоящее время, наверное, не хватает определенной гуманизации общества, которая должна быть основана на знании истории и литературного наследия. В этом, на мой взгляд, основа гуманности и патриотизма», — сообщила она.

При этом собеседница ИА REGNUM подчеркнула, что форум не должен замыкаться исключительно на научном сообществе, но создавать определенную культурную среду, и вовлекать в нее жителей города и края, воспитывать и образовывать их.

В своем выступлении на открытии форума Рязанцева заявила, что проведение I Международного сибирского филологического форума именно в Красноярске является признанием высоких научных компетенций всего региона. «Это высокая оценка компетенций, сконцентрированных в крае, но это еще и результат очень активной созидательной деятельности организаторов форума, за что им большое спасибо», — сказала она.

Рязанцева также поздравила участников форума от имени губернатора и правительства края.

Напомним, I Международный Сибирский филологический форум проходит на базе Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева. В нем принимают участие ученые как отечественных, так и европейских вузов, исследовательских центров, академических институтов.