Вашингтон, 24 октября, 2016, 11:47 — ИА Регнум. В американском Национальном парке «Секвойя», в глубине одной из мраморных пещер, был обнаружен ранее неизвестный вид многоножек. На теле существа, получившего название Illacme tobini, ученые насчитали 414 ног, статья о нем опубликована в журнале ZooKeys.

Josch13 Многоножка

Помимо сотен конечностей, членистоногое из класса Diplopoda имеет 200 ядовитых желез и четыре половых органа, которые сформировались в процессе эволюции из ног. Кроме того, на ротовой полости многоножки находятся наросты, назначение которых ученые пока не могут объяснить.

Необычную многоножку продолжат изучать. По мнению ученых, в пещерах Национального парка «Секвойя» могут обитать и другие неизвестные виды.

На сегодняшний день «рекордсменом» по числу конечностей являются самки многоножки Illacme plenipes. На их телах длиной 32 мм находятся 750 ножек.