Благовещенск, 24 октября, 2016, 11:57 — ИА Регнум. В Благовещенске активисты вышли на пикет в поддержку инициативы приравнять аборты к убийству. Свою позицию выразили медики, представители православия и казачьего сообщества, пенсионеры и даже студенты — всего около 40 человек. Общественникам удалось не только найти единомышленников, но и организовать сбор подписей для направления обращения президенту России Владимиру Путину. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказал организатор пикета, врач анестезиолог-реаниматолог Максим Артемчук.

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«Я предполагал, что соберёмся друзьями, 8−10 человек, но тема приняла огласку в обществе среди разных слоёв населения: студентов, пенсионеров, медиков… Заявились на пикет 150 человек, вышло реально около 40 человек. Не повезло с погодой, — объяснил Максим Артемчук. — Стояли около Триумфальной арки, собрали 160 подписей. Но главное — сформировали ячейки, которые пойдут на свои предприятия, в общественные места и дальше будут собирать подписи, переправлять в центральный штаб. Сбор 1 миллиона подписей даст возможность обратиться к президенту, благо наш президент — толковый мужик».

«Сам я врач, насмотрелся, что происходит. Все эти аборты подрывают здоровье женщин колоссально. Мораль уже уходит настолько вниз, что девочки и девушки идут на это, будто ценность потерялась не только собственного здоровья, но и человеческой жизни. Если такая деградация продолжится, то у России осталось, наверно, меньше 150 лет, и я своим внукам не оставлю страны», — рассказал активист из Благовещенска.

Как сообщало ИА REGNUM, благовещенцы присоединились к всероссийской акции «Битва за жизнь». Организатор на региональном уровне, врач анестезиолог-реаниматолог Максим Артемчук в своей практике от участия в совершении абортов отказался.