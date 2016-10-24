Москва, 24 октября, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Муниципальные чиновники далеко не всегда строго выполняют федеральное законодательство на маршруте движения школьных автобусов. К такому выводу пришли активисты Общероссийского народного фронта после проведенного масштабного мониторинга, который стал продолжением работы общественников по контролю за исполнением поручения президента России о принятии мер, направленных на реализацию национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов, предусматривающих в первоочередное их оснащение вблизи школ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «фронтовиков» 24 октября, инспекция ОНФ «Дорога в школу» проведена активистами движения в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в части снижения к 2018 году смертности от ДТП.

onf.ru Школьный автобус Воронежская область Новоусманский район

В течение августа-сентября активисты исследовали около 200 школьных маршрутов в 450 населенных пунктах на предмет наличия остановок, дорожных знаков, пешеходных ограждений, искусственной неровности и горизонтальной разметки, состояния дорожного полотна, а также состояние транспорта для перевозки детей. В ходе инспекции был выявлен целый ряд грубых нарушений органами местного самоуправления правил перевозки.

onf.ru остановка в Дмитриевке Волгоградской области

Серьезную обеспокоенность вызывает ситуация с пешими маршрутами, когда, добираясь до школы, дети вынуждены преодолевать, порой, опасные участки. В Новоусманском районе Воронежской области каждый день дети микрорайонов «Раздолье» и «Радуга» рискуют попасть под колёса «пролетающей» мимо фуры, потому что их маршрут проходит по обочине трассы «Воронеж-Тамбов». Выбор не велик — на платном транспорте или пешком с риском для жизни. Причина проста — в школе, где обучается 1,3 тыс. детей, нет школьных автобусов.

В деревне Волобуево Курской области мост, построенный жителями деревни из подручных средств для связи с цивилизацией, находится в ужасающем состоянии и со дня на день может обвалиться. Жители заверяют, что школьный автобус есть, но он ездил всего две недели в сентябре, сейчас дети добираются на платном общественном транспорте.

В Колосовке Калининградской области дети вынуждены идти до остановки школьного автобуса пешком около 2 км, пересекая при этом железнодорожные пути с нерегулируемым железнодорожным переездом.

В томской деревне Лаврово дети посещают школу в селе Рыбалово, ежедневно проходят пешком 2 километра по проезжей части и через старый мост, который может не выдержать веса автобуса.

Что касается остановок, то более половины из проверенных не соответствуют техническим требованиям — практически везде отсутствует эклектическое освещение, территория загрязнена мусором и бытовыми отходами. Расписание следования школьного автобуса и знак «Школьный маршрут» практически нигде не встречались. В трети случаев вообще зафиксировано отсутствие остановочных павильонов — это грубые нарушения регламентирующих требований.

В Волгоградской области сбор и посадка детей в автобус зачастую производится возле поселковых магазинов или «голом» остановочном павильоне, в хуторе Попов Республики Северная Осетия дети ждут приезда автобуса на обочине дороги. Около Хомутовской средней школы №1 Иркутской области на дороге несколько раз переносили с места на место переход, поэтому их здесь образовалось сразу два, что вводит в заблуждение и школьников, и водителей.

В Амурской области вблизи школы села Новотроицкого Благовещенского района нет предупреждающих дорожных знаков, о чем активистами ОНФ был осведомлен глава поселения, неоднократно составлялись протоколы — в итоге направлено обращение в прокуратуру о проведении проверки по факту бездействия должностного лица.

Забайкальские фронтовики обнаружили нелепый случай: остановка автобуса у школы №36 «расположена» на территории свалки.

onf.ru Остановка в Новой Усмани Воронежской области

В Мурманской области на станции Кола нет должного освещения, а сама остановка стала хранилищем для старых автомобильных покрышек. Плачевное состояние остановок школьных автобусов, отсутствие навесов и знаков, информационных таблиц с графиком движения отметили активисты Ярославской области.

«Практически везде и на сайтах администраций, и на порталах образовательных учреждений отсутствуют маршруты и схемы движений школьных автобусов. Родители должны знать, откуда и по какому маршруту доставляют их детей», — прокомментировал представитель регионального штаба ОНФ в Мурманской области Артем Марышев.

Не соответствует требованиям безопасности прилегающая к остановочным платформам дорожная инфраструктура. В Костромской области у села Саметь и деревни Петрилово, где находятся начальные школы, перед 1 сентября нанесли разметку прямо на песок, в результате ее не видно. Во Владимирской области обнаружен «ляп» — у Павловской школы Суздальского района на проезжей части установлены знаки ограничения скорости и «Дети», есть даже искусственные неровности, но почему-то только в одном направлении движения.

«Исходя из результатов мониторинга и проведенных рабочих встреч выявленные недостатки являются общими для многих регионов России. Было бы целесообразным рассмотреть вопрос о федеральной программе безопасности дорожного движения в сельских районах», — прокомментировал руководитель рабочей группы ОНФ в Волгоградской области «Образование и культура как основы национальной идентичности» Сергей Забеднов.

Согласно Правилам обеспечения безопасности перевозок пассажиров, перевозка детей должна осуществляться при наличии на участках дорог твердого дорожного покрытия. Этот параметр критическим можно назвать в Южном, Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах. Хорошо иллюстрирует общую тенденцию Ярославская область, где в настоящее время половина школьных маршрутов имеют недостатки в транспортно-эксплуатационном состоянии автодорог, часть дорог без твердого покрытия и имеют ширину менее 6 метров.

Тверские ревизоры ОНФ зафиксировали наиболее аварийно-опасный участок перед деревней Заборовье, где на автодороге образовался большой провал. По причине аварийного состояния дороги республиканского значения в Килемарском районе Республики Марий Эл не приняты два школьных маршрута: поселок Килемары — деревня Актаюж и поселок Килемары — деревня Широкундыш. Автомобили, в том числе и школьные автобусы, объезжают разбитую дорогу по песчаным обочинам, рискуя опрокинуться в кювет.

Ненадлежащее состояние дорожного полотна влияет на время подвоза школьников к учебным заведениям: дорога занимает вместо 30 минут целый час — такую картину выявили активисты Владимирской и Новосибирской областей.

Аналогичная ситуация наблюдается и в некоторых районах Алтайского края. Как уже сообщало ИА REGNUM, в Троицком районе ученики отдаленных сел Южаково и Лесное несколько дней были вынуждены пропускать уроки. Своей школы в этих населенных пунктах нет, а единственный школьный автобус, который возит на учебу в соседнее село Загайново, сломался, не выдержав 12 километров крутых поворотов, ухабов и луж. У детей из кумандирского села Шатобал (Солтонский район) дорога в Солтонскую среднюю школу, с учетом заезда в еще два поселка с закрывшимися школами (Караган и Акатьево), составляет 40 минут, — это только при хорошей погоде. А учеников из села Батурово из-за размыва школьного маршрута, случившегося в июле 2016 года, всю осень возили по ухабам, в которые превратилась главная улица.

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Дороги у школ Волгоградской области далеки от безопасных

В рамках мониторинга ОНФ «Дорога в школу» активисты проверили школьные автобусы, их наличие и техническое состояние. В 10-ти обследованных автобусах Каменска и Каменского района Ростовской области отсутствует фронтальная камера видеонаблюдения, неисправны крепления для ремней безопасности. Нарекания активистов Карачаево-Черкесии вызвало оборудование автобусов специальными звуковыми сигналами при движении задним ходом. В Камышлинском районе Самарской области установленное на автобусах оборудование системы ГЛОНАСС, предназначенное для обеспечения безопасности при перевозке детей, неисправно. Повсеместной также является проблема отсутствия или плачевное состояние остановочных павильонов, в которых ученики могли бы укрыться от осадков, пока ждут автобус.

К 1 января 2017 года непригодным для эксплуатации окажется четвертая часть используемого школьного автопарка Ставропольского края, так как с года их выпуска пройдет более 10 лет. Бюджетом края на 2016 год предоставление субсидий на эти цели не предусмотрено. В Дагестане в средних школах села Леваши и села Ахты состояние автобусов не соответствует ГОСТам, автобусы не на ходу, отсутствуют запчасти и ГСМ.

«При поступлении транспортных средств в рамках программы «Школьный автобус» они передаются в собственность муниципалитета, и все расходы на содержание, техническое обслуживание, закупку ГСМ, зарплату водителям и страховку должны производиться за счет средств местных бюджетов, которые в основном отсутствуют или производятся за счет родителей учеников», — прокомментировала ситуацию сопредседатель регионального штаба ОНФ Татьяна Рассохина.

onf.ru Выявленные нарушения

По итогам мониторинга «Дорога в школу» активистами будет составлен реестр из сельских территорий, остро нуждающихся в транспорте для перевозки детей в школу. Также активисты предлагают направить в органы исполнительной власти регионов рекомендации по размещению информации о маршрутах следования автобусов с указанием времени прохождения в населенных пунктах на сайте школ и муниципалитетов.