Москва, 24 октября, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своим новозеландским коллегой. Об этом говорится в сообщении российского ведомства от 24 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«По инициативе новозеландской стороны 24 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Новой Зеландии Маррэем Маккалли», — говорится в сообщении.

Сторонами был обсужден «ряд актуальных международных вопросов, стоящих на повестке Совета Безопасности ООН».

Напомним, ранее Минобороны РФ заявило о том, что 20 октября российская сторона в одностороннем порядке объявит о восьмичасовой гуманитарной паузе в Алеппо, чтобы дать возможность мирным жителям покинуть территорию осаждённого города.

«По информации, поступившей из нескольких источников, боевики продолжают получать современные образцы вооружения, в том числе, противотанковые управляемые ракетные комплексы «Тоу» американского производства. В сложившейся обстановке одностороннее прекращение огня бессмысленно ввиду того, что формирования «Джабхат-ан-Нусры и примкнувшие к ним террористы в очередной раз получат передышку, проведут перегруппировку и восстановят боеспособность. Российской Федерацией прорабатывается вопрос с ООН и странами, имеющими влияние на «Джабхат ан-Нусру» по выводу из Алеппо ее формирований. Мы понимаем, что на согласование всех вопросов может уйти длительное время, поэтому нами принято решение не терять время и начать проведение гуманитарных пауз. В этих целях 20 октября с 8 часов утра до 16 часов в районе Алеппо будет введена гуманитарная пауза. Мы имеем информацию о том, что боевики пытаются раствориться среди мирного населения, бросают оружие и сбривают бороды. Обращаемся к лидерам незаконных вооруженных формирований и их спонсорам, что с 8 утра 20 октября вы сможете беспрепятственно покинуть район восточного Алеппо по двум коридорам», — заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-лейтенант Сергей Рудской.

Для гражданского населения были организованы шесть гуманитарных коридоров, а для экстремистов — ещё два. По Алеппо были распространены листовки с подробным указанием маршрутов выхода.

Впоследствии Россия приняла решение продлить гуманитарную паузу, объявленную 20 октября. В ООН приветствовали продление гумпаузы. Вместе с тем, террористы из запрещённой в РФ организации «Джебхат ан-Нусра» и их соратники из «Ахрар аш-Шам» попытались сорвать гумпаузу, обстреливая как других боевиков, пожелавших покинуть территорию Алеппо, так и мирных жителей, собравшихся у входа в один из «коридоров».