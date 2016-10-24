Сочи, Краснодарский край, 24 октября, 2016, 11:42 — ИА Регнум. В России закроют пункты коллективного доступа (ПКД) в интернет в населенных пунктах численностью более 50 тыс. жителей, сообщил глава Минкомсвязи Николай Никофоров. Решение связано с недостатком финансирования.

JeongGuHyeok Пункт доступа в интернет

По мнению министра, подобные пункты «должны быть», однако в приоритете — таксофоны, далее по степени важности стоит «строительство оптики», а лишь потом — ПКД. Кроме того, Никифоров обратил внимание на объем потребления трафика в сетях ПКД — очень низкий, что связано с активным использованием смартфонов.