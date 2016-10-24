Москва, 24 октября, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Движение электропоезда «Ласточка» Московского центрального кольца (МЦК) было остановлено 24 октября в 8:03 мск. Из-за этого произошёл сбой в графике движения поездов, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Клод Моне. Локомотив. 1875

Уточняется, что поезд встал на станции «Лужники». «Пассажиры были высажены из поезда, состав выведен с маршрута на станции Пресня и в 8:25 отбуксирован в депо. В связи с этим по часовой стрелке Ласточки курсируют с увеличенным интервалом. Отклонения от графика составили до 16 минут», — уточнили в пресс-службе.

К настоящему моменту движение на МЦК идёт по графику, сообщили в пресс-службе МЦК. «Диспетчеры ввели движение «Ласточек» по часовой стрелке на МЦК в штатный межинтервальный режим для этого времени — поезда следуют каждые 6 минут», — отметили в МЦК.

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