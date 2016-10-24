Чита, 24 октября, 2016, 11:39 — ИА Регнум.



jrperes Траурная свеча

24 октября губернатор Забайкальского края Наталья Жданова в связи с авиакатастрофой вертолета Robinson и гибелью пилота и двух пассажиров в Балейском районе выразила соболезнования семьям и коллегам погибших.

В частности, в обращении говорится: «От имени правительства Забайкальского края и от меня лично примите глубокие соболезнования в связи с постигшим Вас горем. Внезапная катастрофа унесла жизни близких вам людей, перечеркнув надежды и планы на будущее семей и трудовых коллективов. Это поистине невосполнимая утрата, с которой трудно смириться. Передаю вам слова сопереживания и поддержки, пожелания стойкости и мужества в эти тяжелые дни. Скорбим вместе с вами».

Телеграммы с соболезнованиями от имени губернатора и правительства Забайкальского края направлены в каждую семью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Забайкалья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на борту воздушного судна находились три человека, пилот и два пассажира, один из которых — генеральный директор золотодобывающей компании «Урюмкан». Связь с вертолетом, вылетевшим из Золореченеска на артель «Дзалай-Кадай», была потеряна вечером 22 октября. Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту катастрофы вертолёта.