Самара, 24 октября, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Постановлением правительства Самарской области установлена величина прожиточного минимума в регионе в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам за III квартал 2016 года: в расчете на душу населения — 9789 рублей, для трудоспособного населения — 10 тыс.775, для пенсионеров — 7750, для детей — 9580, сообщает ИА REGNUM.

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Тем же нормативным актом установлена оценка величины прожиточного минимума пенсионера на IV квартал 2016 года для исчисления на 2017 год для установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной помощи», в размере 7928 рублей.

Напомним, этот показатель ежеквартально устанавливается с целью оценки уровня жизни населения в регионе и оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во втором квартале 2016 года величина прожиточного минимума на душу населения была определена самарскими региональными властями в размере 9810 рублей, для трудоспособного населения — 10 755, для пенсионеров — 7751, для детей — 9785.

В первом квартале 2016-го: на душу населения — 9547 рубля, для трудоспособного населения — 10 тыс. 486, для пенсионеров — 7560, для детей — 9491.

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