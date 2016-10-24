Грозный, 24 октября, 2016, 11:32 — ИА Регнум. В Чечне на взятке попался заместитель руководителя Грозненского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Иса Юсупов. Его задержали во время получения 100 тысяч рублей от работника одной из аптек за обещание не инициировать уголовного преследования против него, сообщили ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе следственного органа.

Victor Арест

Как стало известно, Юсупов ввел в заблуждение работника аптеки в Урус-Мартановском районе и потребовал от него передачи 300 тысяч рублей. В случае отказа он угрожал возбудить против аптекаря уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств.

Работник аптеки обратился в правоохранительные органы и при получении первой части затребованной суммы сотрудники регионального управления ФСБ России и следственного комитета задержали злоумышленника.

В настоящее время в отношении сотрудника СКР возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на мошенничество с использованием служебного положения». Проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении Юсупова меры пресечения.