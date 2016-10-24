Тбилиси, 24 октября, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Встреча спецпредставителя премьер-министра Грузии в вопросах взаимоотношений с Россией Зураба Абашидзе с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным планировалась еще в сентябре, но была отложена на 19 октября из-за проходивших в обеих странах предвыборных кампаний», — заявил Зураб Абашидзе в интервью грузинскому изданию «Квирис палитра».

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Он подчеркнул, что формат Абашидзе-Карасин действует, работает, и вопрос его отмены или изменения в повестке дня не стоит. По словам Зураба Абашидзе, встречи в этом формате считают успешными американские и европейские партнеры Грузии, а проведенные в стране исследования показывают, что за продолжение диалога с Россией высказывается большая часть общественности.

«Большая часть нашего общества поддерживает диалог с Россией, и строить нашу политику на настроениях одного-двух политически ангажированных экспертов мы не будем. Кроме поверхностной критики за четыре года мы от них ни одного интересного предложения не услышали», — пояснил спецпредставитель премьера.

По его заявлению, благодаря диалогу с Россией возобновился экспорт грузинской продукции на российский рынок, восстановился торговый баланс, улучшился инвестиционный климат. Благодаря диалогу с Россией снизилась напряженность и улучшилась внутриполитическая обстановка, Грузия углубила взаимоотношения с ЕС и НАТО.

Что касается перспективы восстановления дипломатических отношений с Россией, решение этого вопроса, по мнению Абашидзе, зависит от решения проблем Абхазии и Южной Осетии.

«Что касается восстановления дипломатических отношений с Россией, этот вопрос может появиться в повестке дня только в том случае, если будет серьезный прогресс в решении проблем Абхазии и Цхинвальского региона», — заявил Абашидзе.