Москва, 24 октября, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мария Шарапова, дисквалифицированная ранее за допинг, выбыла из рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), говорится в сообщении организации.

theplace2.ru Мария Шарапова

Если ранее Шарапова находилась на 91-ой, а затем на 93-й строчке рейтинга, то теперь в обновленной версии ее нет. Возглавляет рейтинг теннисистка из Германии Ангелика Кербер, на второй и третьей строчках — Серена Уильямс (США) и Агнешка Радваньская (Польша).

Также в рейтинг вошли российские теннисистки Светлана Кузнецова (девятое место), Елена Веснина (19-я), Дарья Касаткина (26-я), Анастасия Павлюченкова (27-я), Екатерина Макарова (30-я) и Ирина Хромачева (94-я).

Отмечается, что Шарапова должна была оказаться за пределами первой сотни, однако ее фамилия вообще выбыла из классификации WTA. По данным ITF, срок дисквалификации Шараповой закончится 26 апреля 2017 года. Когда она вернется на корт, спортсменке придется вновь проходить на все турниры через квалификацию.

Шарапова была дисквалифицирована с 26 января 2016 года из-за запрещенного Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препарата мельдоний.