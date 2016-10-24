Санкт-Петербург, 24 октября, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Россия значительно отстает в технологическом развитии практически во всех сферах экономики. Но это не единственный вызов, стоящий перед страной. Об этом сегодня, 24 октября, заявил заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ, бывший министр финансов Алексей Кудрин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иероним Босх. Триптих (фрагмет) Зеркало. 1510

«Если говорить про нынешние годы, то очень серьезные вызовы стоят перед всей экономикой. В инерционном варианте мы будем иметь в ближайшие годы потенциал экономического роста в среднем всего 1,5−2%. За последние семь лет средний рост ВВП — около 1%. То есть, мы уже попали в эту тенденцию, и из нее очень тяжело выйти. Одна из причин — это зависимость от минеральных ресурсов нашей экономики и экспорта. Когда цена упала — это был первый вызов», — сказал Кудрин, выступая на инвестиционном форуме в Санкт-Петербурге.

По его словам, еще одним ключевым вызовом, на который России предстоит дать ответ в ближайшие годы, станет проблема технологического отставания. «Мы по количеству публикаций в основных сферах науки имеем всего 3% от мирового уровня. Только по двум из шести сфер, в которых мы специализируемся — в физике и исследованиях космоса — мы имеем уровень выше среднего в мире», — отметил он.

Алексей Кудрин подчеркнул необходимость поддержки инноваций. «Доля инновационной продукции — 12%. Для того, чтобы соответствовать мировым вызовам, нужно около 30%. Петербург близок к общероссийским цифрам», — пояснил он.

Также одним из ключевых вызовов, по словам Кудрина, является демографический. Численность населения, находящегося в трудоспособном возрасте, напомнил эксперт, снизится на 10% к 2030 году.