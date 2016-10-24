Москва, 24 октября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Вокруг октябрьского заседания Центробанка РФ нет никакой интриги. В сентябре регулятор ясно дал понять, что как минимум до конца первого квартала 2017 года размер ключевой ставки сохранится на известном уровне в 10% годовых. Рынок уже учел эту информацию в долгосрочных прогнозах и биржевых котировках. Собственно, прозрачность намерений ЦБ РФ в данном вопросе сыграла в пользу российского рубля, торги формата carry trade в результате лишь набрали обороты.

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Понимание будущих шагов регулятора и временных отрезков, актуальных для принятия монетарных решений, привлекают инвесторов в тот или иной актив. Ясность в вопросе ключевой российской ставки в сентябре способствовала увеличению интереса покупателей к рублю. За сентябрь российская валюта укрепилась в паре с долларом США на 3,27%, за три полных недели октября прибавила еще 0,5%. С начала года рубль вырос на 16,87%.

Центробанк сейчас и в последующие месяцы сосредоточится на наблюдении за инфляцией. В августе и сентябре текущего года цифры по индексу потребительских цен были более чем позитивные, CPI сократился до 6,4% г/г. Однако октябрь показывает, что тенденция может переломиться: недельная инфляция возвращается к росту на 0,1−0,2%, «запас прочности» сектора продуктов питания из-за снижения количества сезонной плодоовощной продукции исчерпан, и цены на продукты выходят в рост так же, как ранее увеличивалась стоимость товаров непродуктовой группы.

Октябрьская инфляция может составить 6,5−6,6%, в ноябре и декабре индикатор будет прибавлять в среднем 0,4% ежемесячно. Эти нюансы дополнительным образом актуализируют намерение ЦБ удержать ставку без изменений в ближайшем будущем. Иными словами, 10% ставка — это идеальный размер и вариант для текущей финансовой и экономической конъюнктуры в России.