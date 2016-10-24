Красногорск, 24 октября, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Восстановить заброшенные коровники фермерам Московской области предлагается с помощью инвестиций из регионального бюджета. Из него фермерам вернут половину затрат на покупку оборудования для коровников, сообщает телеканал «360». Тем не менее, как корреспонденту ИА REGNUM заявила глава фермерского хозяйства «Буренушка» Ольга Ивлева из Одинцовского района Подмосковья, главной проблемой для фермеров остается отсутствие земельных ресурсов.

Винсент Ван Гог. Фермеры сажают картофель

Правительство области предложило восстановить заброшенные коровники, и помочь с покупкой оборудования. Если хозяйство приобретет необходимую для коровника технику за свой счет, то половину потраченных денег ему вернет региональный бюджет. Также для производителей молока сохранятся существующие меры поддержки.

Как, в свою очередь, корреспонденту ИА REGNUM пояснила Ольга Ивлева, фермерам региона крайне необходима поддержка властей на закупку оборудования.

«Думаю, желающих будет много на эту поддержку, но главное — земля. Ферму построить не так сложно в современных условиях, а вот холдинги в области мы строим, вкладываем деньги, а все уходит, качества нет того. Было бы земли больше, мы бы и надои увеличили в два, а то и в три раза. Конечно, фермеров поддерживать надо. Мы за», — пояснила Ивлева.

Он также отметила, что самая большая проблема, с которой приходится сталкиваться подмосковным фермерам — отсутствие земли под коровники, пастбища и заготовку кормов.

«Я сейчас сижу и ищу землю в Тверской области, потому что в Московской области ее просто нет. А что касается старых ферм, то с ними, конечно, очень тяжело. Нужна земля под пастбища, заготовку кормов, власти помогут, конечно, но все очень индивидуально. С каждым надо выходить и разговаривать», — заключила Ивлева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным областных властей, целью региона является достижение объема в 1 миллион тонн молока в год к 2020 году.

«В Московской области ежегодно производится 640 тысяч тонн молока. Мы третьи среди регионов РФ по производству товарного молока. В этом году мы запустили три крупных проекта по строительству ферм, компенсируем капитальные затраты. Наша цель — достичь объема в 1 миллион тонн молока в год к 2020 году», — заявлял ранее вице-губернатор Подмосковья Ильдар Габдрахманов.