Чита, 24 октября, 2016, 11:11 — ИА Регнум. В отношении начальника Забайкальской железной дороги Валерия Фомина возбуждено уголовное дело по факту получения коммерческого подкупа, сообщает 24 октября Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

IFCAR Toyota Land Cruiser 100

По версии следствия, летом 2015 года подозреваемый незаконно получил в собственность автомобиль марки «Toyota Land Cruiser 100», стоимость которого составляла 1,8 млн рублей. Транспортное средство главе ЗабЖД передал через посредников генеральный директор одной из компаний.

Иномарка стала вознаграждением за «заключение договора на обслуживание в сфере предоставления автотранспортных услуг и общее покровительство при осуществлении коммерческой деятельности», отмечают в СК.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 204 УК РФ, «Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, имущества за незаконные действия в интересах дающего». Расследование дела продолжается.