Москва, 24 октября, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин внёс изменения в состав Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Соответствующий указ опубликован 24 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Согласно документу, в Совет вошли спикер Госудмы Вячеслав Володин и президент «Опоры России» Александр Калинин. В то же время, экс-спикер Госдумы, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин исключён из состава Совета.

Напомним, Вячеслав Володин 5 октября был избран спикером Госдумы VII созыва по рекомендации президента РФ Владимира Путина. Ранее бывший спикер Госдумы Сергей Нарышкин был назначен главой СВР.