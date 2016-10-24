Чита, 24 октября, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту катастрофы вертолёта Robinson в Забайкальском крае, на борту которого находились три человека.

Alan Radecki Вертолет Robinson

Дело возбуждено о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Ранее в районе поселка Нижнее Гирюнино были обнаружены обломки вертолета.

На борту воздушного судна находились три человека, пилот и два пассажира, один из которых — генеральный директор золотодобывающей компании «Урюмкан». Связь с вертолетом, вылетевшим из Золореченеска на артель «Дзалай-Кадай», была потеряна вечером 22 октября.