Рязань, 24 октября, 2016, 11:02 — ИА Регнум. ГУ МЧС России по Рязанской области продолжают разбор завалов дома на улице 1-й Осенний переулок в Рязани, где накануне произошел взрыв бытового газа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. Работы шли всю ночь. Всего на объекте работают 250 человек.

Ben_Kerckx Завалы разрушенного здания

«В настоящее время определены 3 участка работ: 1 участок — разбор завалов у котельной; 2 участок — разбор завалов на придворовой территории; 3 участок — разбор завалов на верхних этажах», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, сейчас завершено обследование технического состояния здания и опасности его окончательного разрушения. Его результаты будут обнародованы уже 24 октября.

ИА REGNUM напоминает, что взрыв в жилой многоэтажке в Рязани прогремел ранним утром 23 октября. В результате погибли три человека, 16 пострадали, в том числе пятеро оказались в больнице. Угрозы жизни пострадавшим нет. СКР возбудило уголовное дело, основная версия — утечка бытового газа. Взрыв повредил три верхних этажа дома, причем два этажа — 10-й, технический, и девятый, жилой, восстановлению не подлежат, их решено демонтировать. Всего пострадало 14 квартир.