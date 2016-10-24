Москва, 24 октября, 2016, 10:57 — ИА Регнум. В Москве динамика цен на недвижимость остается на прежнем уровне. Руководитель аналитического центра IRN.RU Олег Репченко заявил корреспонденту ИА REGNUM, что несмотря на начало делового сезона, роста стоимости квартир в столичном регионе не произошло.

Дарья Антонова ИА REGNUM Недвижимость в Москве

«Индекс цен на квартиры в долларовом выражении за неделю остался неизменным — 2.773$ за квадратный метр. В рублевом выражении средняя цена прибавила 0,2%, продолжая балансировать в коридоре 170−175 тысяч рублей за метр», — уточнил Репченко.

Эксперт отметил, что главная причина — отсутствие денег у потенциальных покупателей. При этом он добавил, что спрос на аренду квартир экономкласса совпал с предложением, а в отдельных случаях зафиксировано превышение спроса на рынке жилья. При неизменной экономической ситуации кардинальных перемен ждать не стоит.

«Впервые с 2013 года объем предложения бюджетных квартир в «старой» Москве не превышает уровня спроса. Однако цены все равно не растут: несмотря на начало делового сезона, ставки увеличились менее чем на 1%. А за МКАД аренда даже подешевела по сравнению с летом», — уточняется на официальном сайте IRN.RU.

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Напомним, согласно экспертной оценке, в 2016 году жилье на вторичном рынке жилья перестало быть инвестиционным инструментом, роста цен не происходит. «Если в сентябре 2015 года средняя цена 1 квадратного метра на вторичном рынке жилья «старой» Москвы составляла 190 053 рубля, то в прошлом месяце текущего года этот показатель достиг отметки в 184 199 рублей. При этом суммарное снижение цены по году — по результатам реальных сделок, из которых абсолютное большинство (82% в сентябре этого года) проходит с дисконтом, — составляет не менее 10%», — сообщил в комментарии корреспонденту ИА REGNUM директор департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Сергей Шлома.